Nie rozumiem fetyszu lewactwa co do prostytucji. Rozumiem LGBT, ale nie to. Powinni to zwalczać, to przeciez wykorzystywanie kobiet przez zły patriarchat. Zamiast robić kariery w nauce czy biznesie to ulegają prymitywnym , męskim żądzom i uprawiają toksyczny heteroseksualny seks z każdym kto zapłaci, nawet brzydkim incelem.