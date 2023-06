Adam D. ponownie przed sądem za znieważenie polskiego godła

Jedna sprawa, że Nergal to atencjusz, a druga sprawa to to, że bawi mnie przesadna ochrona symboli, zwłaszcza religijnych. Nie mówię o konkretnych przedmiotach czci religijnej typu obwieszone złotem obrazy czy ołtarze, które są w kościołach, ale symbole jako takie, że za zniszczenie książki, którą sam kupiłeś czy za dorysowanie czegoś wydrukowanej Maryi chcą cię ciągać po sądach.