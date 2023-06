Byli posłowie PiS w spółkach skarbu państwa, z milionami na kontach

PiS traktuję państwo jak folwark, banda miernot zarabia zupełnie niewspółmiernie wobec ich kwalifikacji, jakby nie zdzierali tak z ludzi drogim prądem, gazem czy ropą to by można powiedzieć, że wcześniej też tak było, aczkolwiek obecny rząd wręcz łupi ludzi a to ci się odjechało z nowym ładem tego im nigdy nie zapomnę. Chyba że dadzą mi 800+ na dziecko to moze chwilowo przyćmić moją pamięć i choć nie toleruję złodziejstwa jednak Robin Pokaż całość