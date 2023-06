Zawsze znajdzie się czarna owca w stadzie. Warto jednak pochylić się nad inną kwestią - wycen NFZ. Dlaczego NFZ płaci ryczałtowo "z góry", a nie za procedurę "z dołu"? No chyba wiadomo dlaczego. Po to też trzymają na oddziałach pacjentów dłużej, żeby wyrobić punkty dla danej procedury, bo inaczej nie będzie hajsu dla szpitala (stąd naciski dyrektorów itd.). Szkoda gadać - patologiczny system, a my tylko jako zusowcy pudrujemy trupa z własnych Pokaż całość