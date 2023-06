Od projektu Manhattan i najlepszej przeczytanej książki w życiu wzięła się moja przygoda z wykopem.

Założyłem konto tylko dlatego, że chciałem zachęcić do przeczytania genialnej książki z nagrodą Pulitzera.

Projekt Manhattan to ok 30% tej książki, ale i tak czekam na ten film jak dziecko na czekoladki, jak durczok na czysty stół, jak kwaśniewski na ukrainę w nato, jak komorwski na szoguna, jak duda na frankowiczów, jak lis na tuska, jak tusk Pokaż całość