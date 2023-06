Moja babcia ma telefon na karte w # orange ktorego uzywa tylko do dzwonienia, nie pisze smsow ani nie przeglada internetu - jest to zwykla Nokia.

Czasem wspominala, ze z konta ucieka jej jakims cudem 10 zl i myslalem, ze gdzies zadzwonila za dlugo i jej nabilo, az do ostatniego razu gdy postanowilem w koncu to sprawdzic. Utworzylem konto na orange.pl i zerknalem wszystkie sekcje - okazalo sie, ze od czerwca 2022 ma wlaczona usluge SAFEKIDDO - Chron dzieci w sieci za 9.99 miesiecznie. Usluge ta mozna aktywowac jedynie przez aplikacje na smartfona, wiec ktos pewnie wpisal inna cyfre przypadkiem i sie aktywowalo. Zaznaczam, ze usluga SMS Premium jest wylaczona, wiec nie mogla by wyslac lub aktywowac tego w zaden sposob.Od czerwca 2022 bezprawnie naliczylo do momentu wylaczenia prawie 110 zł. Napisalem maila do BOK, ale bez zadnego odzewu. Sprawy nie popuszcze, bo inflacja rosnie coraz bardziej, ceny i koszty wszystkiego, a w dodatku ludzie sa ewidentnie okradani. Zaloze sie, ze innym osobom tez sie to przytrafilo.