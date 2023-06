Przecież każdy kto w życiu dostał się do ministerstwa był kiedyś głupi i chociaż podpalił swoje rodzeństwo jeżeli takie miał a jak nie miał podpalił inną osobę - to całkowicie normalne, a jak chcesz zostać kiedyś

rzecznikem praw dziecka to masz wręcz obowiązek podpalić kogoś z rodziny za dzieciaka ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )