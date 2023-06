Co najmniej 4 tysiące policjantów będzie zabezpieczać niedzielny marsz organizowany w stolicy przez opozycję. Do Warszawy mogą przyjechać dziesiątki tysięcy manifestantów. Impreza zacznie się na Placu na Rozdrożu, a jej uczestnicy przejdą Traktem Królewskim do Placu Zamkowego.