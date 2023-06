Bez sensu post. Codziennie ruskie #!$%@? atakują. To w dzień dziecka niemożna zabijać ludzi, w tym dzieci?

W każdy dzień niemożna tego robić.



Ale zobaczycie i wspomnicie moje słowa, że jak to się skończy to wszystkie te polityczne #!$%@? będą sobie rękę z putinem ściskać na jakiś igrzyskach/zawodach.



Tyle warte jest życie ludzkie w polityce.