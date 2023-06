Ameryka tylko promuje rasizm swoimi afroamerykanami i ich zachowaniem. Nawet ci wychowywani w Afryce sie zachowuja lepiej mimo duzo gorszych warunkow edukacji i wychowania. A ci wychowani w Europie przez bialych rodzicow zachowuja sie normalnie, co jest dowodem na to ze sie da, ze nie sa to po prostu geny.