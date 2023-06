Kierowcy na Florydzie to masakra, połowa jezdzi z telefonem w ręce i coś sprawdza, druga połowa dzwoni albo właśnie coś je lub pije, ponad połowa nie używa migaczy, jak mam zielone światło to najpierw się rozglądam czy ktoś nie jedzie na czerwonym bo się zagapił. Kilka sytuacji jiz takich miałem i jedno auto mi skasowali, kamera to podstawa w tej dziczy. Do tego dużo bez ubezpieczenia, bez papierów, stłuczka i uciekają w Pokaż całość