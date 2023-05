Za takie rzeczy kwity powinny być zabierane na rok +10 tysięcy złotych mandatu, jeżdżąc autobusem będzie miał czas przemyśleć co zrobił. Owszem, wielu powie, że nic złego się nie stało, ale to nie jest zagapienie się, zamyślenie, przypadkowe wymuszenie - bo każdy kierowca prędzej czy później popełni jakiś błąd. Chodzi o to, że było to #!$%@? z pełną świadomością i premedytacją, w dupie mając innych uczestników ruchu.



