no no 30 lat czekania z oskarżeniem,jak to zawsze im sir przypominają takie sytuacje dopiero kilkadziesiąt lat po tej sytuacji... dobry patent, dać komuś za małolata, poczekać czy stanie się bogaty, sławny etc.a potem go oskarżyć bo można zarobić..a jak został dalej no name to mozna afery nie robić