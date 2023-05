Grzegorz Braun: Wkroczyłem działając w stanie wyższej konieczności...

Powinni na taczkach tego zakłamanego paszkwilanta Grabowskiego wywieźć do berlina.



Co to ma być, że niemcy (sprawcy 2 wojny), w Warszawie organizują sobie antypolską konferencję, na której próbują zrzucić na Polaków winę za swoje zbrodnie, a tylko jedna osoba protestuje... Pół Warszawy powinno tam być!