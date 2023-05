Jak wyniki do 17 września, to wybory jakoś po dwudziestym ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

Panie prezesie, kurs na góre lodową, cała partia na rufę!

Moim zdaniem to najgłupsze co ta partia mogła zrobić w chwili obecnej. Sondaże nie były najgorsze, pisowcy sami mają za uszami, opozycja ma co grzać. Nie wiem kto wymyślił tą komisję, ale to nie jest błyskotliwy pomysł jeśli zależy mu na sukcesie partii xD