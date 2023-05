Powstanie fundusz finansowany z naszych podatków, który potem da wedle uznania wybranym osobom.



Ale wiadomo jak UE rozdaje to nie tak jak rząd warszawski rozdaje różne świadczenia. Unijne rozdawnictwo to przeżycie duchowe, to metafizyka.



Ile tam żebractwo spodziewa się dostać w ramach KPO jak już dokona totalnego samoupodlenia a na dodatek zadłuży kolejnych kilka pokoleń żeby dostać kilka euro?

Same koszty wdrożenia kamieni milowych i ff55 zeżrą tą waszą zapomogę w góra Pokaż całość