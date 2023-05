Ale źle wykonuje swój zawód że chcesz mu tego zabronić?

Radca prawny wykonuje zawód zaufania publicznego bazujący na PRAWIE. Nie powinien notorycznie i świadomie go łamać wykonując taki zawód. Sorry w pewnych zawodach trzeba się bardziej pilnować, bo jakby to zrobił raz to "zdarza się" to tylko człowiek. Ale robi to notorycznie.