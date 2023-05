Któryś tu doświadczony wykopek napisał, i miał 100% racji - niemal KAŻDA kobieta od momentu urodzenia pierwszego dziecka staje się przede wszystkim matką, i co by się nie wydarzyło, od tego momentu stajesz się numerem 2 w związku, a to czy realnie jesteś ojcem, czy nie, nic nie zmienia. Więzy krwi między dzieckiem a facetem mają znaczenie tylko dla facetów,. Dla kobiet jest to temat poboczny (nawet dla prawa jest to temat Pokaż całość