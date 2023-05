Czy ktoś może mi wyjaśnić jak można być "prorosyjskim" skoro w Rosji hejtują nas za pomoc Ukrainy i działania antyrosyjskie na potęgę? ;) Czy skoro PiS odcina się od Rosji jak mało kto w UE to jak może jednocześnie być "prorosyjskim"? Przecież to Tusk chciał się dogadywać z Rosją taką jaką ona jest ;) A to Lech Kaczyński lata temu ostrzegał przed Rosją... jakby wszystko spoko, ja rozumiem, że opozycja rzecz naturalna Pokaż całość