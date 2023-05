Ludzie nie wiedzą, co to jest oddział zamknięty dla dzieci i młodzieży, i co tam się wyprawia. Pełny poziom znieczulicy u personelu, byle piguły podać i sprawdzić, czy nie ma nowych ran na ciele. Lekarze pacjętów praktycznie nie odwiedzają, pozamykani w swoich gabinetach bawią się w doświadczenia medyczne, przepisując z puli kilku leków na przemian. Brak intymności, do toalety i łazienki, które są zawsze otwarte wchodzą ludzie jak chcą. Praktycznie nic nie Pokaż całość