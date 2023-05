Zero zdziwienia. Rosja to wielka stacja benzynowa, która finansowała absolutnie wszystkich, którzy działali w jej interesie, niezależnie od politycznej strony:

- pseudoekologów, forsujących "ekologiczny gaz ziemny"

- przeciwników gazu z łupków

- przeciwników energii atomowej

- denialistów klimatycznych, twierdzących że globalne ocieplenie to ściema



Musimy w końcu zacząć prowadzić rozsądną politykę energetyczną i klimatyczną opartą o wiedzę naukową i wyliczenia, a nie o ruską propagandę, którą z jednej strony łykają pajac Biedroń