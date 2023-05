Trochę to się kupy nie trzyma z tym rekinem ;) W sensie to teoretyzowanie jaką by miał prędkość gdyby przez sekundę utrzymywał takie przyspieszenie... gdy po chwili mówi się, że pokonuje 700m (no ok, bardziej kilometr bo pod kątem) w kilkanaście minut ¯\(ツ)/¯