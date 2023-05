Wprowadzenie 800 plus. Tak uważa zdecydowana większość Polaków

Co do 800 plus to czemu dziwicie się rodakom?



U nas jest od zawsze tendencja do narzekania.

20 lat temu narzekali, bo ciężko trzeba pracować i gówno z tego jest

10 lat temu narzekali, widzieli wałki w rządzie że kradną i się nie dzielą

aż w końcu przyszła partia, która się dzieli

Ludzie odczuli, że zaczęło im się żyć lepiej, bo 500 zł pozwoliło im złapać lepszy oddech

Dziś jest tak samo Pokaż całość