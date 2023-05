Podkarpacie. To tutaj zapraszają biskupa do szkół i przedszkoli gdzie dzieci dla niego występują i całują w pierścień. To tutaj uroczystości szkolne odbywają się w kościołach. Nauczyciele i dyrekcja zapraszani są na komunie. Odmowa uczestnictwa grona pedagogicznego w wiejskich gusłach jest traktowana jako zniewaga. Kto podnosi rękę na kler, spłonie na stosie.