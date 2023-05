Pokaż całość

Robert Nawacki? Czy to jakiś krewny innego kuliza, Macieja Nawackiego - nominanta i wiernego pieska Ziobry, zarozumiałego buca który próbował zniszczyć sędziego Juszczyszczyna za to, że ten zażądał list poparcia do KRS (a listy poparcia Nawackiego prawdopodobnie nie dawały mu wstępu do KRS, bo podpisujący się wycofali poparcie, a do tego jeden podpis należał do samego Nawackiego)? I nie chce przywrócić sędziego Juszczyszczyna do orzekania mimo prawomocnego wyroku sądu?Swoją