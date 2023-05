No kto by pomyślał, że największy bezsens jakim jest kałpeło będzie trzeba spłacić. I to nie tylko część pożyczkową. A najlepsze jest to, że będziemy spłacali to, czego nie dostaliśmy, a jedyny klub w Sejmie, który chciał nas uchronić przed tą pułapką to była Konfederacja XD