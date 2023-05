Jak to jest, że Wykopki narzekają na propagandę TVP, a jednocześnie wychwalają pod niebiosa "Nocną Zmianę" Kurskiego? xD Fakty są takie, że rząd Olszewskiego to był rząd przypadkowo dobranych nieudaczników i chwała Bogu, że upadł. Zdaję sobie sprawę, że argument "do wieku" to chvjowy argument, ale naprawdę podejrzewam, że większość użytkowników Wykopu zna Olszewskiego i jego rząd właśnie z propagandowej "Nocnej Zmiany" i nie pamięta, jak sytuacja wyglądała naprawdę.