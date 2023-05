jak pisałem że wycofanie USA z Afganistanu jest wynikiem dealu to wykopki klikali minusa. Dla mnie to było oczywiste. Jak tylko do amerykanów dotarło, że ruscy idą na wojnę, to USA wiedziało już, że należy przegrupować siły, bo było dla nich oczywiste, że przystąpią do pomocy Ukrainie. Nikt wtedy jeszcze nie wiedział, że rosja jest tak słaba i nie wymaga tak dużej mobilizacji Zachodu.

USA zostawiło sprzęt afgańczykom, bo leżą między iranem Pokaż całość