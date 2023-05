I nie ma się co dziwić, że nikt nie chce dziadować. Przykładowo, dwie osoby pracują, mają 10k brutto czyli na oko 7.2 netto, czy nawet mniej. Chcą mieszkać ze Wrocławiu, mają jedno dziecko. Trzeba zapłacić hipo, za przedszkole, bilety (bo o aucie to raczej mogą pomażyć).. Da się.. Ale jak zrobić matmę to wynikiem będzie dosyć nędzna egzystencja.