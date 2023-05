Chciałem sprawdzić historie samochodu po vin i na allegro jest opcja sprawdź autodna, po wpłaceniu 70 zł jedyne to widzę o samochodzie to jego przebieg i żadnych innych informacji, mnóstwo osób czuje się oszukanych co widać po opiniach. Czemu więc allegro z nimi współpracują ? Poczytajcie opinie