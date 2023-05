Biorąc pod uwagę że umierają ludzie których nic nie łączy oprócz miejsca pracy obecnej lub przeszłej (emerytura) to ten zabójca musi mieć intersujące metody działania i kryteria doboru, które są bardzo losowe. Jedyny podejrzany jaki mi przychodzi do głowy a ma podobne metody doboru osób to kostucha aka "śmierć".