Czyli dotarliśmy do punktu, w którym politycy jakiejś gównokomisji (czyli w zasadzie jednoosobowo pewien człowiek z Żoliborza) będą mogli wydać 10-letni zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, czyli de facto wyeliminować kogoś z polityki. Jak na Białorusi, Rosji czy w jakimś afrykańskim bantustanie. Obiema nogami wychodzimy z kręgu krajów cywilizowanych i to już nie są żarty, to jest przerażające.