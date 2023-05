Warto podkreślić, że rozprawa JB nie zawiera wyraźnego opisu/wyjaśnienia zastosowanej metody badawczej ani wskazania problemu badawczego, co de facto podważa jej wartość naukową - jest bardziej raportem z własnymi przemyśleniami (czy własne, to tez nie ma pewności), niż pracą naukową. Chociaż wskazał cel pracy, to ten opisany we wstępie różni się od tego wskazanego w zakończeniu. NIE MA HIPOTEZ xD Nie jeden licencjat uwalono wyłącznie z tego powodu!