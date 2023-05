UK zakazuje kobietom transpłciowym rywalizacji w kategorii kobiet

tacy sportowcy będą rywalizować w „kategorii otwartej” z mężczyznami.

͡

°

͜

ʖ

͡

°

co to za transfobia, ciemnogród normalnie. Trzeba to omówić w TOK FM i TVN.Powinna być trzecia kategoria - mutanci gdzie wszystkie transy i doping byłyby dozwolone. Byłaby to moja ulubiona kategoria (