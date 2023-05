Tak się kończy sytuacja, w której sport zawodowy i klub nie rozwija się swoim naturalnym tempem, ale gdy urzędnik stwierdzi że jak zbuduje stadion na 40 tys. miejsc (bo takie są na zachodzie!!111) i dorzuci kilkaset milionów złotych do klubu to będzie druga Barcelona.



No nie będzie.



Na to potrzeba kilkadziesiąt lat spokojnego rozwoju, a stadion na 5-10 tysięcy który potem można rozbudowywać to lepszy kierunek. Inwestycje miasta? W boiska dla młodzieży, Pokaż całość