Ale swoimi regulacja UE nie obniża żadnej emisji, a nawet ją podwyższa...

Jedynie co regulacje UE powodują to przeniesienie emisji poza granice UE. Niestety wraz z przeniesieniem, emisje mocno rosną, bo w krajach gdzie jest przenoszona produkcja są o wiele słabsze normy ochrony środowiska...

No i do tego trzeba dodać emisje które są wytwarzane na przewiezieniu towarów do UE...