Postputinowska to zle określenie bo implikuje że to od Putina zacząl się ten orkowy mental. To nie za Putina dokonano ludobójstwa na Czerkiesach, ani nie jego rządy rozpoczęły tłamszenie białoruskiej tożsamości narodowej i kultury prawda jest taka, że takich Putinów mieli wcześniej i bez jakiejś rewolucji kulturowej będą mieli i w przyszłości. Niezależnie od tego czy rządzi nimi car, sekretarz czy prezydent ich rządy zawsze prezentowały te same modele zachowań co obecnie.