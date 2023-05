Ale patolka. Policjanci też nie lepsi, babka kompletnie nie wie co robić i głaszcze typa po ręce zamiast go zakuć.



Niestety ale brak profesjonalizmu u tej pary spowodował taką sytuację. Gdyby tam było dwóch sprawnych policjantów, to w parę sekund zakuliby typa i po sprawie. A taka szarpanina nakręca tłum, który widzi, że skoro z jednym nie mogą sobie poradzić, to mogą sobie spokojie stać obok i ich zaczepiać.