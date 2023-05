Kiedy do nauczyciela z Ukrainy podeszła nauczycielka by wyjaśnić, że ona ma tam lekcje, ten uderzył ją kilkukrotnie w twarz. Sprawą zajęła się prokuratura, która uznała, że doszło tu do naruszenia nietykalności cielesnej pracownika szkoły. Mężczyzna dalej pracuje w placówce.