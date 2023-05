Mam psa. Nie biję bo nie ma takiej potrzeby - nie wykazuje agresji i jest absolutnym przytulasem. Jak popełni błąd i musi to zrozumieć to są inne metody.

Na wsiach sytuacja wygląda inaczej. Pieski często robią co chcą, ludzie mają dla nich mniej czasu (nie wyobrażam sobie starej baby uczącej cierpliwie dorosłego psa długimi tygodniami reagowania na komendy XD) bo to nie przytulasy mieszkające w blokach tylko podwórkowy alarm albo inny stróż, Pokaż całość