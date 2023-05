Niech mnie poprawi jakiś znawca lotnictwa, bo pewnie trochę się pomyliłem.

Na krótkich trasach wykorzystuje się takie samoloty jak ATRy czy Embraery. One latają z prędkościami odpowiednio około 530 i 870 km/h.

TGV w 2,5 godziny pokona ponad 600 km, inny szybki pociąg około 500.

Samoloty potrzebują na to, zaokrąglijmy, godzinę plus minus parę minut. No ale na lotnisku trzeba być przynajmniej godzinę wcześniej - choć dziś zaleca się ze 2 godziny. Pokaż całość