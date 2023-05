Aktywiści LGBT, to ruscy agenci, to nie są prawdziwi homoseksualiści, tylko agenci wykonujący swoje zadanie, rozpowszechniło sie to w USA po to by zdestabilizować im państwo. Przecież Rosja nienawidzi zachodu, a tym bardziej USA określając ich jako "zgniły, zdemoralizowany zachód" w swojej propagandzie