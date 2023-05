"- Jak jechałem odebrać dziecko do przedszkola, to odpadł sworzeń wahacza, który okazał się po prostu niedostatecznie przykręcony – tłumaczy Krzysztof Luka"



Ten luźny sworzeń wahacza to jest kryminał. Gościu mógł zginął i razem z nim inne osoby na autostradzie. To nie powinno iść na reklamacje tylko od razu do prokuratury.