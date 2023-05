Donald Tusk rozsierdził swoim najnowszym wywiadem. Były premier skrytykował w nim wolne media stwierdzając, że przyczyniły się do zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości. - Oczekuję od mediów krytycznego podejścia do rządzących, a nie do opozycji - powiedział. Tomasz Lis przyznaje rację szefowi PO.