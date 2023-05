Szkoda :(



Bardzo lubiłem tego aktora. Niby nie był przesadnie popularny, ale miał w sobie to coś. "Punisher" był poza paroma elementami filmem zwyczajnie słabym - i tylko on go ratował. Gdy pojawił się w "Dexterze" - od razu nastąpiła zmiana jakości i człowiek wiedział, że skończyły się żarty, pora na poważną akcję. W "Piratach" stworzył fantastycznego Czarnobrodego - dokładnie takiego, jakiego sobie wyobrażałem. Że nie wspomnę od "Rzymie" - wszelkie pochwały Pokaż całość