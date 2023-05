Teraz Europa, aby ratować planetę musi zamknąć absolutnie wszystko no i oczywiście to, co najbardziej truje czyli krowy są do ostatecznego rozwiązania kwestii metanu. Co by ziemia zrobiła bez urzędników z Brukseli to ja nie wiem.



Do tego warto podkreślić, że bieda Europejczyków to niska cena za uratowanie planety.