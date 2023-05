Warto dodać że Ch-55 to nie jest żaden hipersoniczny pocisk rakietowy jak Kindżał czy inny Iskander.



To pocisk manewrujący, czyli taki trochę mały samolot, napędzany silnikiem odrzutowym, leci wolniej niż samoloty pasażerskie (fakt że nisko co utrudnia śledzenie).



Więc to nie tak że wleciał raz-dwa i się rozbił.



Do tej Bydgoszczy leciał przynajmniej pół godziny nad naszym terytorium plus wykryty powinien być jeszcze wcześniej już nad terytorium Białorusi.