Pomyśleć, co by się działo w tym kraju, gdyby byśmy byli samotną wyspą, jak chce tego pewna radykalna część społeczeństwa. Ziobra, Brauny, Mikkke, Metzeny, Bosaki, Wilki, Kowalscy, Kaczyńscy, Morawieckie...



Myślę, że reżimy z Kuby, Korei Północnej, Rosji, Chin czy Białorusi patrzyłby na nas z zazdrością.

Z resztą pan Piłsudzki pokazał jak można w Berezie Kartuskiej uciszyć oponentów. Ot wolna i wielka Polska, bez opozycji. Tyczy się to także Gomułki, Jaruzelskiego i innych Pokaż całość