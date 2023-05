Tlumacza na ruski bo to jest po prostu popularniejszy jezyk i nie beda tlumaczyc na ukrainski tylko dlatego ze po prawnosc polityczna tak nakazuje. To akurat dobrze o nich swiadczy. Pamietajmy, ze to jest tylko jezyk, ktory jest uzywany nie tyko przez rosjan.



Co innego z brakiem jezyka polskiego, bo na nintendo od dekad graja polskie dzieci i musza uzywac poradnikow bo nie znaja jeszcze angielskiego w tak dobrym stopniu. To jest Pokaż całość