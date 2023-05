Awans Polonii Warszawa do I ligi!

I fajnie, choć nigdy Polonii nie kibicowałem to dobrze że mimo praktycznego bankructwa i degradacji powoli się odbudowują, podobna sytuacja z Widzewem, gdzie też udało mu się wrócić do ekstraklasy, ciekawe co będzie z Wisła Kraków, bo ta wcześniejsza pomoc Błaszczykowskiego i spółki to było trochę jak leczenie trupa i czasem lepiej jak drużyna zbankrutuje bo jest większa szansa, że się oczyści i zacznie od nowa.